Neu-Ulm

vor 32 Min.

Putte in Neu-Ulm: Der Künstler, die Maschinen und die alte Frage: Was ist Kunst?

Plus Natürliche Wellen, die eine Grafik hervorbringen, Flammen, die einen Sound kreieren: Die aktuelle Ausstellung im Projektraum „Putte“ macht Verwandlungsprozesse erfahrbar.

Von Thomas Vogel

Kurz vor Eröffnung knipst Stefan Schleupner die Gasflamme an, die nun vor einem Solarmodul flackert. Es beginnt, Strom zu erzeugen, der per Audiosignal in Echtzeit auf Tieftonlautsprecher übertragen wird. Ein sonores, unbestimmtes Rauschen erfüllt nun den kleinen Raum der in der Brückenstraße ansässigen städtischen Galerie. Bläst man vorsichtig in die Flamme, verändert sich der Sound, wenn auch nur in Nuancen. Die kleine Intervention ließe sich im Köpf als Einstieg in einen gestalterischen Prozess deuten. Die Installation „Solar_sub“ kommt jedoch genauso gut ohne solche Mitwirkung aus. Die Kunstproduktion vom gestaltenden Künstler loszulösen, das ist es, was Schleupner interessiert.

Wirklichkeitserfassung, die aus der Maschine kommt: „Ich war immer schon an Technik interessiert“, erzählt der zuletzt in Israel lebende und sich gerade neu in Leipzig einrichtende Künstler, der Medienkunst studiert hat.

