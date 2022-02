Radfahrer ärgert sich und attackiert Hundebesitzer

Zwei Spaziergänger haben eine unangenehme Begegnung mit einem aggressiven Radfahrer. Nach dem fahndet jetzt die Polizei.

Dieser Fall von Körperverletzung ereignete sich bereits am frühen Dienstagnachmittag, wurde aber erst jetzt gemeldet: Eine 55 Jahre alte Frau und ihr 69-jähriger Begleiter gingen mit einem Hund an der kleinen Donau in Richtung Marienstraße spazieren. Ein bislang unbekannter Fahrradfahrer fuhr mit seinem schwarzen "Fatbike" von hinten an sie heran. Nach Darstellung der Polizei ärgerte er sich offensichtlich so über den Hund, dass er von seinem Rad abstieg und dem 69-Jährigen einen Stoß verpasste. Der Mann fiel rückwärts zu Boden. Anschließend stieß der Radler auch noch die Frau.

Aggressiver Radler verletzt erst den Mann, dann die Frau

Durch den Sturz verletzte sich der Mann an Knie und Handgelenk, die 55-Jährige zog sich eine Zerrung im Oberschenkel zu. Der aggressive Radler trat wieder in die Pedale und verschwand. Er wird beschrieben als blond, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß und von sportlicher Figur. Neben dem auffälligen schwarzen "Fatbike" soll er zudem eine gelbe Sportbrille getragen haben. Die Polizei Neu-Ulm bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0731/80130 zu melden. (AZ)