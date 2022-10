Radfahrer erfasst: Autofahrerin gibt nach Unfall falsche Kontaktdaten an

An einer Einmündung in die B10 kommt es zu einem Unfall. Ein Radfahrer wird von einem Auto touchiert. Die Fahrerin soll dann falsche Angaben gemacht gaben.

Nach einem Unfall mit einem Radfahrer am Donnerstagmorgen in Neu-Ulm hat eine Autofahrerin ihre falschen Kontaktdaten angegeben. Jetzt hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht.

Der Vorfall sei erst nachträglich bei der Polizei in Neu-Ulm zur Anzeige gebracht worden. Ereignet habe sich der Unfall kurz nach 7 Uhr an der Einmündung der Grethe-Weiser-Straße - der Einfahrt zum Dietrich-Theater - in die Europastraße/ B10.

Wie der Geschädigte der Polizei mitteilte, befuhr er mit seinem Fahrrad den dortigen Radweg in östlicher Richtung. Zeitgleich war eine Frau mit einem Auto in der Grethe-Weiser-Straße unterwegs und wollte in die Europastraße einfahren. Dabei soll sie offenbar den kreuzenden Radfahrer übersehen und ihn mit ihrer Fahrzeugfront touchiert haben.

Fahrrad-Unfall an der B10 in Neu-Ulm: Schaden von 250 Euro entstanden

Am Fahrrad entstand ein Sachschaden, der auf etwa 250 Euro geschätzt wird. Der Radfahrer selbst wurde nur leicht verletzt und war nicht behandlungsbedürftig.

Vor Ort tauschten die beiden Beteiligten die Telefonnummern aus. Dabei sei aber von der Autofahrerin die Angabe weiterer Personaldaten verweigert worden, heißt es. Nachdem der Geschädigte daraufhin erneut mit der Frau in Kontakt treten wollte, musste er feststellen, dass die Rufnummer wohl nicht richtig angegeben wurde.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat jetzt die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen, da offenbar falsche Angaben gemacht wurden. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)