Radfahrer stiehlt Handtasche aus Auto und fährt davon

Eine Autofahrerin bemerkt einen offenbar nervösen Mann. Als sie den Motor ihres Autos startet, öffnet der Mann eine Tür, greift eine Handtasche und flieht.

Ein etwa 25 Jahre alter Fahrradfahrer soll am Sonntag eine Handtasche aus einem Auto am Straßenrand gestohlen haben und dann davongefahren sein. Der Vorfall sei nun erst angezeigt worden, wie die Polizei meldet.

Das Auto sei ordnungsgemäß in der Neu-Ulmer Donaustraße abgestellt gewesen, als sich ein ungefähr 25 Jahre alter Radfahrer in unmittelbarer Nähe zum Fahrzeug aufhielt und sich offenbar auffällig nervös umsah. Nachdem die Fahrerin und ihre Begleiterin im Auto Platz genommen und den Motor gestartet hatten, öffnete der Dieb die hintere Fahrzeugtür des Autos, entwendete die Handtasche und flüchtete mit seinem Fahrrad in Richtung Augsburger Straße.

Die Polizei Neu-Ulm ermittelt und bittet unter Telefon 0731/8013-0 um Hinweise. (AZ)