Radfahrer stürzt auf der Flucht vor einem wütenden Autofahrer

Nach einem Streit in Neu-Ulm hat ein Radfahrer Angst, ein Autofahrer könne ihm etwas antun. Auf seiner Flucht stürzt er. Nun ermittelt die Polizei.

Der Streit hatte am Dienstagabend gegen 19.20 Uhr an der Kreuzung von Augsburger Straße und Maximilianstraße in der Neu-Ulmer Innenstadt begonnen. An der Ampel sprach der 20 Jahre alte Radfahrer den Autofahrer an und warf ihm vor, dieser habe ihn zuvor zu knapp überholt. Während des Streitgespräches sei der Radfahrer dann von dem Autofahrer bedroht und beleidigt worden, berichtet die Polizei.

Polizei ermittelt nach Streit zwischen Radler und Autofahrer in Neu-Ulm

Als die Ampel wieder auf Grün schaltete, fuhr der Radfahrer los, überquerte die Kreuzung und fuhr auf der Maximilianstraße weiter in Richtung Donau. Der Autofahrer fuhr dem Radfahrer hinterher. Dieser fürchtete, dass der andere ihm tatsächlich etwas antun könnte. Er beschleunigte, verlor die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Der 20-Jährige verletzte sich dabei leicht am Ellenbogen. Am Fahrrad entstand kein Schaden.

Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm die Strafanzeige wegen Nötigung, Bedrohung und Beleidigung auf. Zudem wird wegen eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr ermittelt. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter Telefon 0731/8013-0 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)