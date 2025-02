Radfahrer wird bei Unfall in Reuttier Straße leicht verletzt: Polizei sucht Autofahrer

Bei einem Unfall am Montag in Neu-Ulm hat sich ein Fahrradfahrer leicht am Bein verletzt. Ein beteiligter Autofahrer setzte jedoch seine Fahrt fort und kam laut Polizei nicht seinen Pflichten nach. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Der Unfall ereignete sich gegen 17 Uhr. Der Radfahrer war gegen 17 Uhr auf dem Radweg entlang der Reuttier Straße aus Richtung Schwaighofen stadteinwärts unterwegs. Am Kreisverkehr oberhalb der Europastraße hielt er zunächst an, um zwei Fahrzeuge an der westlichen Ausfahrt passieren zu lassen.

Als der Kreisverkehr vermeintlich frei war, überquerte er die Fahrbahn. Dabei bemerkte er plötzlich ein herannahendes Auto, dessen Fahrer eine Vollbremsung einleitete. Trotz des Bremsmanövers kam es zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer stürzte und erlitt eine leichte Beinverletzung.

Der Autofahrer habe zunächst angehalten und soll sich nach dem Zustand des Fahrradfahrers erkundigt haben, heißt es. Als der aber aufstand und zum Straßenrand ging, sei der Autofahrer jedoch davongefahren, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Der unter Schock stehende Fahrradfahrer konnte sich das Kennzeichen nicht merken. Die Polizei bittet jetzt mögliche Zeugen oder den beteiligten Fahrzeugführer, sich unter der Telefonnummer 0731/80130 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)