Radfahrer wird bei Unfall verletzt – doch die Autofahrerin kommt ohne Strafe davon

Johannes Lippold will die Entscheidung der Staatsanwaltschaft Memmingen so nicht hinnehmen. Im Mai vergangenen Jahres wird der 20-Jährige bei einem Unfall in Neu-Ulm verletzt und ist danach sechs Wochen krankgeschrieben. Die Verursacherin, eine Autofahrerin, die zunächst weiterfährt, sich aber später der Polizei stellt, kommt ohne Strafe davon. Das Verfahren wird eingestellt, weil „kein öffentliches Interesse“ besteht. „Ich will für die Rechte von Radfahrenden einstehen“, sagt der Student und wendet sich an unsere Redaktion.

Michael Kroha Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Staatsanwaltschaft Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis