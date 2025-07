Radfahrerin bei Unfall in Steinheim leicht verletzt: Verursacherauto war nicht angemeldet

Bei einem Unfall am Sonntagmittag im Neu-Ulmer Stadtteil Steinheim ist eine 61 Jahre alte Radfahrerin von einem Auto erfasst und dabei leicht verletzt worden. Das Auto war laut Polizei zum Unfallzeitpunkt nicht angemeldet.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 13 Uhr auf dem Straßer Weg. Die 61-Jährige war mit ihrem Rennrad von Steinheim kommend in Richtung Straß unterwegs, als ein 71-jähriger Autofahrer von rechts aus einem Feldweg auf die Fahrbahn einfuhr. Dabei übersah er wohl die von links kommende Radfahrerin.

Die Frau versuchte noch, nach links auszuweichen, wurde jedoch vom Auto erfasst und stürzte auf den gegenüberliegenden Kiesweg. Die Frau erlitt leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden am linken Ellenbogen. Sie wurde vor Ort durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und konnte vor Ort entlassen werden. Am Fahrrad entstand laut Polizei kein erkennbarer Schaden. Der Helm wies wohl Kratzer auf.

Der Autofahrer soll nach dem Unfallgeschehen zunächst nach Hause gefahren sein, kehrte jedoch noch vor dem Eintreffen der Polizei mit einem anderen Fahrzeug zur Unfallstelle zurück. Vor Ort sollen Zeugen angegeben haben, dass der ursprünglich genutzte Wagen mit entstempelten Kennzeichen ausgestattet gewesen sei. Eine Überprüfung durch die Polizei habe ergeben, dass das betreffende Fahrzeug bereits seit Ende Mai 2024 außer Betrieb gesetzt war. Die angebrachten Kennzeichen gehörten nach Ermittlerangaben zu einem neu zugelassenen Fahrzeug mit identischer Kennzeichenkombination, jedoch fehlten an dem genutzten Pkw die gültigen Prüfplaketten.

Die Polizei Neu-Ulm hat die Ermittlungen wegen Kennzeichenmissbrauchs, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr aufgenommen. (AZ)