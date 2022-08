Zeugen gesucht: Radler bringt Buben zu Fall und haut ab

Auf einem Fahrradweg in Schwaighofen kamen sich zwei Radler zu nahe. Einer stürzt, der Andere macht sich davon.

Ein eher seltener Fall von Unfallflucht hat sich am Freitagnachmittag in Schwaighofen ereignet. Nach Darstellung der Polizei fuhr gegen 14.20 Uhr ein 14-Jähriger auf dem Radweg der Dornierstraße in Richtung Finninger Straße. Als er von einem weiteren Radfahrer rechts überholt wurde, berührten sich die beiden, sodass der Junge zu Boden stürzte. Anstatt ihm zu helfen, trat der andere einfach weiter in die Pedale und rollte davon, "ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen", wie die Polizei erklärt.

Durch den Sturz zog sich der 14-Jährige diverse Prellungen und Schürfwunden zu. Ferner wurden sein Fahrrad sowie sein Mobiltelefon beschädigt. Die Polizei Neu-Ulm sucht nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang beziehungsweise zum Unfallverursacher machen können. (AZ)