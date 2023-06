Radlerin fährt nachts in Schlangenlinien durch die Stadt

Wegen ihrer Fahrweise fällt eine Radlerin in Neu-Ulm einer Polizeistreife auf. Der Grund für ihre Ausfallerscheinungen ist offensichtlich.

Eine Radlerin, die in Schlangenlinien auf der Straße fuhr, ist einer Streife der Neu-Ulmer Polizei in der Nacht zum Sonntag aufgefallen. Gegen 0.45 Uhr hielten die Beamten die Frau zu einer Verkehrskontrolle an. Die 45-Jährige räumte ein, auf einer Feier Alkohol konsumiert zu haben. Ein Test ergab einen Wert von knapp 1,6 Promille.

Die Polizei Neu-Ulm leitet ein Strafverfahren ein

Aufgrund der Ausfallerscheinungen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und es wurde eine Blutentnahme auf der Polizeiinspektion Neu-Ulm durchgeführt. (AZ)