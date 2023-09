Rätselhafter Rauch aus Wohnhaus – Feuerwehr kann Ursache nicht finden

Bewohner müssen ihre Wohnungen verlassen, die Feuerwehr sucht das Haus in der Neu-Ulmer Luitpoldstraße ab. Ohne Ergebnis.

Trotz langwieriger und genauer Suche mit Wärmebildkamera und weiterem feuerwehrtechnischen Equipment konnte die Neu-Ulmer Feuerwehr die Ursache für starken Rauch aus einem Mehrfamilienhaus in der Neu-Ulmer Luitpoldstraße nicht finden. Weder Menschen noch Sachen nahmen Schaden, berichtet die Polizei.

Am Samstagmittag waren die Einsatzkräfte über Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Luitpoldstraße informiert worden. Feuerwehrleute bemerkten in einem Flur tatsächlich Rauch und stärkeren Brandgeruch, die Ursache fanden sie nicht. Nachdem das Haus abgesucht und Treppenhaus sowie Flur belüftet waren, durften alle Bewohnerinnen und Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Feuerwehr, Bayerisches Roten Kreuzes und Polizei waren mit mehr als 30 Kräften am Einsatz beteiligt. (AZ)