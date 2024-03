Räuberischer Diebstahl in Neu-Ulm: Duo hat Bohrmaschinen im Rucksack

Ein auf frischer Tat ertapptes Diebesduo wird gegenüber dem Ladendetektiv gewalttätig. Beide können schließlich fliehen. Die Politei ermittelt.

Mit solcher Gegenwehr hatte der private Sicherheitsdienst nicht gerechnet: Am Mittwochnachmittag konnte der Ladendetektiv eines Baumarktes zwei Diebe dabei beobachten, wie sie zwei Bohrmaschinen in mitgeführte Rucksäcke steckten und an den Kassen vorbei zum Parkplatz eilten.

Diebesduo in Neu-Ulm auf der Flucht

Der Detektiv ging dorthin versuchte das Duo zu stellen: Nach dem die Diebin durch den Detektiv festgehalten wurde, flüchtete der andere Dieb zunächst zu Fuß. Er kam wenig später zurück und deutete an, sich zu stellen. Der Detektiv wurde dann durch den Mann geschubst, sodass schließlich beide Tatverdächtigen flüchten konnten, in ein Auto stiegen und in unbekannte Richtung davonfuhren.

Eine sofort eingeleitete Tatortbereichsfahndung der Polizei Neu-Ulm verlief ergebnislos, heißt es. Der Detektiv wurde nicht verletzt. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. (AZ)