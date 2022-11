Neu-Ulm

Rainhard Fendrichs emotionaler Abend in Neu-Ulm

Plus Der Wiener Liedermacher bietet in der Ratiopharm-Arena viel Nachdenkliches und Ernstes. Doch ohne seine großen Klassiker aus den 80ern lassen ihn die Fans nicht gehen.

Von Dagmar Hub

Es war das letzte Konzert von Rainhard Fendrichs „Starkregen“-Tour, wegen der Pandemie verschoben wie so viele andere Konzerte. Gleichzeitig war Fendrichs Auftritt in Neu-Ulm Teil des zehnjährigen Jubiläums der Ratiopharm-Arena – und ein hochemotionaler Abend, an dem die Fans am Ende vor der Bühne dicht gedrängt ihren Star feierten wie zu Zeiten vor Corona.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

