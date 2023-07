Randale am Ludwigsfelder See: Polizei sucht Besitzer von Bayern-Trikot

Nach einem Vorfall am Badesee in Ludwigsfeld sucht die Polizei jetzt einen unbekannten Badegast, dem ein Bayern-Trikot gestohlen wurde. Er solle sich melden.

Ein 29-Jähriger soll Mitte Juni zunächst am Baggersee in Pfuhl und später aber auch noch am Badesee in Ludwigsfeld mehrere Badegäste beleidigt und bedroht haben. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun ein mutmaßliches Diebstahlsopfer.





Im Zuge der Ermittlungen sei demnach nun bekannt geworden, dass an jenem Mittwoch (14. Juni) der 29-Jährige am Ludwigsfelder See einem bislang Unbekannten ein T-Shirt beziehungsweise ein Trikot des Fußball-Bundesligisten Bayern München entrissen haben soll. Dieser unbekannte Badegast, dem das Shirt gestohlen wurde, wird jetzt gebeten sich unter der Telefonnummer 0731 8013-0 bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden. (AZ)