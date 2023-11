Randale im Obdachlosenheim in Neu-Ulm

In der Zeppelinstraße müssen sich Beamte mit aggressivem Mann auseinandersetzen.

Ein Angriff auf Vollstreckungsbeamte beschäftigt die Neu-Ulmer Polizei. Am Samstag kontrollierte der kommunale Ordnungsdienst der Stadt Neu-Ulm kurz vor Mitternacht in einer Unterkunft für Wohnungslose in der Zeppelinstraße einen Mann, der sich dort widerrechtlich aufgehalten hatte.

Trotz Aufforderung verweigerte der Mann nach Polizeiangaben seine Personalien. Er wurde aggressiv und begann den Ordnungsdienst anzugehen. Bei dem Angriff wurde ein Mitarbeiter des Ordnungsdiensts leicht verletzt. Der Randalierer wurde von einer herbeigerufenen Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Neu-Ulm vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. (AZ)