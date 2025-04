Randale im Rausch: 27-Jähriger demoliert sein Fahrrad und wirft Teile durch die Gegend

Die Polizei wurde am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr über eine randalierende Person in der Reuttier Straße in Neu-Ulm sowie im Künetteweg informiert. Vor Ort trafen drei Streifenbesatzungen auf einen 27-jährigen Mann, der im alkoholisierten Zustand sein eigenes Fahrrad demolierte und abgebrochene Teile davon durch die Gegend warf.

Er traf dabei unter anderem ein geparktes Auto am Fahrbahnrand. Der aufgebrachte Mann konnte von den Einsatzkräften nicht beruhigt werden, weshalb er von den Beamten in Gewahrsam genommen wurde. Hintergrund seiner Aufregung war, dass ihm ein nahegelegener Imbiss wegen seiner Alkoholisierung den Einkauf verweigerte. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. (AZ)