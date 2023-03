Randale in Neu-Ulmer Kneipe: 23-Jähriger kommt in Polizeigewahrsam

Zwei Männer und eine Bar-Angestellte geraten in Streit. Der eskaliert und es wird randaliert. Weil sich der 23-Jährige auch im Beisein der Polizei nicht beruhigt, kommt er in Gewahrsam.

In einer Bar in der Neu-Ulmer Innenstadt ist in der Nacht zum Mittwoch randaliert worden. Ein 23-Jähriger verhielt sich nach Polizeiangaben auch nach Eintreffen einer Streife weiterhin aggressiv. Er wurde daher in Gewahrsam genommen. Nun erwarten ihn mehrere Strafverfahren.

Wie die Polizei mitteilt, sei es nach Mitternacht zunächst zu einem Streit in der Bar zwischen zwei männlichen Gästen und einer Servicekraft der Gaststätte gekommen. Die Hintergründe blieben demnach ungeklärt. Keiner der Beteiligten habe sich hierzu einlassen wollen, heißt es. Die Servicekraft sei zwar körperlich angegangen worden, blieb aber laut Polizei unverletzt.

Die beiden Männer hätten noch vor dem Eintreffen der Polizei das Lokal verlassen wollen. Die Angestellte aber habe das verhindert, sie sperrte die Ausgangstüre ab. Die beiden Gäste im Alter von 23 und 54 Jahren hätten daraufhin versucht, die Tür gewaltsam zu öffnen. Die wurde dabei aus dem Türstock gerissen und so stark beschädigt, dass sie nicht mehr zu schließen war. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Der 23-Jährige soll noch vor dem Eintreffen der Streife ein Päckchen mit Marihuana zu Boden geworfen haben, das die Beamten anschließend sicherstellten. In dem Päckchen soll sich Marihuana im niedrigen Grammbereich befunden haben.

Gegen beide mutmaßlichen "Randalierer" wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Da sich der 23-Jährige weiterhin aggressiv verhielt, nahmen die Beamten ihn zur Ausnüchterung in Gewahrsam. Auf ihn kommt außerdem ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Nötigung und illegalen Besitzes von Betäubungsmitteln hinzu. (AZ)