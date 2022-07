Randalierender Fahrgast tritt Fahrer von Regionalexpress

Ein bislang unbekannter Mann soll den Lokführer getreten haben. Einem Mitreisenden soll er eine Glasflasche gegen den Kopf geschlagen haben. Die Bundespolizei ermittelt.

Am Samstag gegen 17.30 Uhr war der bisher unbekannte Mann mit seinen drei Begleitern unterwegs im Regionalexpress. Zwischen den Haltestellen Neu-Ulm und Finninger Straße bekam die kleine Gruppe Streit mit einem 26 Jahre alten Mann. Am Haltepunkt Finninger Straße eskalierte die Auseinandersetzung: Der Triebfahrzeugführer ging in den Fahrgastraum und forderte die Gruppe auf, sich zu beruhigen. Unvermittelt wurde der Bahnmitarbeiter von dem Unbekannten mit einem Fußtritt gegen die Hüfte attackiert. Ein 26-Jähriger eilte dem Eisenbahner zu Hilfe, daraufhin schlug ihm der Unbekannte eine Glasflasche gegen den Kopf. Danach floh die Gruppe aus dem Zug.

Bundespolizei erwischt betrunkene Begleiter des Schlägers

Zur medizinischen Versorgung wurde der am Kopf verletzte 26-Jährige durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Triebfahrzeugführer klagte lediglich über leichte Schmerzen und war weiter arbeitsfähig, wie die Bundespolizei berichtet. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung wurden die drei stark alkoholisierten Begleiter des unbekannten Schlägers rasch erwischt. Der eigentliche Täter konnte noch nicht ermittelt werden. Die Bundespolizei leitete gegen ihn ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. (AZ)

Lesen Sie dazu auch