Randalierender Familienvater schlägt auf Passanten ein

Ungewöhnlicher Einsatz am Dietrich Theater in Neu-Ulm: Dort versuchte am Samstag kurz nach Mitternacht ein psychisch auffälliger Mann, mehrfach wahllos Passanten zu schlagen. Die Polizei wurde alarmiert. Die erste Streifenbesatzung traf auf einen 32 Jahre alten Mann, der sich augenscheinlich tatsächlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Dass dabei Drogen oder Alkohol eine Rolle spielten, konnte nicht ausgeschlossen werden, hieß es von der Polizei. Nachdem er sich zuerst ruhig und kooperativ verhalten hatte, verfiel der 32-jährige Familienvater erneut in einen psychischen Ausnahmezustand und griff die eingesetzten Beamten gezielt mit Tritten an. Weil es zunächst nicht gelang, ihn zu beruhigen, mussten mehrere Streifenbesatzungen gemeinsam seinen Widerstand brechen. Dabei erlitten fünf Polizisten leichte Verletzungen und „mussten in Teilen ihren Dienst beenden“, heißt es im aktuellen Polizeibericht. Der 32-Jährige wurde anschließend in eine psychiatrische Einrichtung eingeliefert. Die Polizei Neu-Ulm hat die entsprechenden Ermittlungen eingeleitet. Da eine größere Zahl von Passanten den Einsatz mitbekommen hatte, bittet sie Zeugen des Vorfalls oder weitere Geschädigte, sich unter der Nummer 073180130 zu melden. (AZ)

Ronald Hinzpeter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis