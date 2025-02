Randalierer an Tankstelle in Neu-Ulm verletzt drei Polizisten

Ein 55-Jähriger soll in der Nacht zum Dienstag in Neu-Ulm drei Polizisten verletzt haben. Die Beamten aber konnten nach einer ärztlichen Behandlung wieder ihren Dienst aufnehmen, heißt es im Polizeibericht. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Stark alkoholisiert soll der 55-Jährige zunächst mit einem Tankwart an einer Tankstelle in der Europastraße in Streit geraten sein. Ihm sei aufgrund seiner Alkoholisierung der Verkauf von Alkohol verweigert worden. Der 55-Jährige soll den Tankwart sowie andere Kunden angepöbelt haben. Zudem soll er versucht haben, hinter den Tresen zu gelangen.

Einer Polizeistreife gegenüber soll er weiterhin uneinsichtig gezeigt und angefangen haben, die Beamten zu beleidigen. Weil der Mann „keinerlei Gespräch zugänglich“ gewesen war, sollte er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen werden. Doch auch damit sei er nicht einverstanden gewesen. Vielmehr habe er die Beamten angegriffen.

Erst mit einer weiteren Streifenbesatzung konnte der 55-Jährige unter Kontrolle gebracht werden. Auf der Dienststelle soll sich der Mann weiter nicht beruhigt und die Beamten erneut angegriffen haben. Das Ergebnis: Drei verletzte Polizeibeamte mussten sich in ambulante ärztliche Versorgung begeben. (AZ)