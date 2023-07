Randalierer in einem Linienbus hat Friedhofskreuz dabei

Ein Mann hat ein 30 Kilo schweres Friedhofskreuz im Bus dabei und randaliert. Vor dem Eintreffen der Polizei flieht er.

Weil ein Mann in einem Bus in Neu-Ulm randalierte, wurde am Mittwoch gegen 16.25 die Polizei alarmiert.

Die eintreffenden Polizeistreifen konnten den Randalierer zunächst nicht mehr antreffen. Er hatte bereits zuvor die Flucht ergriffen. Laut Schilderung des Busfahrers schlug der Randalierer mehrmals mit seinen Füßen gegen eine Glasscheibe der Ausgangstüre, da die Türe offenbar zu früh geschlossen wurde. Dadurch splitterte das Glas und eine Haltestange wurde aus der Verankerung gerissen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Busfahrer aus Neu-Ulm stellt Mann zur Rede

Der Tatverdächtige flüchtete, nachdem ihn der Busfahrer zur Rede gestellt hatte. Zeugen gaben vor Ort an, dass der Randalierer auch ein rund 1,2 Meter großes Friedhofskreuz mit sich führte. Auch im Verlaufe einer Fahndung konnte die Beamten den Mann finden. Gegen 16.30 Uhr ereilte daraufhin die Polizeiinspektion Neu-Ulm die Mitteilung eines Bewohners der Kasernstraße. Dieser stellte fest, wie offenbar der Flüchtende mit dem Friedhofskreuz über einen Zaun in den Hinterhof des Wohngebäudes kletterte.

Der Zeuge sprach den Mann daraufhin auch an. Dieser reagierte jedoch nicht und nahm sich ein unversperrtes Fahrrad aus dem Hof und fuhr davon. Das etwa 30 Kilo schwere Friedhofskreuz ließ er zurück. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung sowie Diebstahls aufgenommen. Die Herkunft des Friedhofskreuzes ist dabei ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Entsprechende Videoaufzeichnungen der sicherten die Beamten. Es besteht aufgrund weiterer Erkenntnisse der Tatverdacht gegen einen 21-jährigen Mann, der bereits am Sonntag in Ulm aufgefallen war. (AZ)