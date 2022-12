Randalierer wütet in Mehrfamilienhaus und Arrestzelle

Die Neu-Ulmer Polizei scheitert bei den Versuchen, den Mann zu beruhigen. Der 35-Jährige wird in die Psychiatrie gebracht.

Ein 35 Jahre alter Mann hat in der Nacht auf Samstag im Treppenhaus eines Neu-Ulmer Mehrfamilienhauses laute Musik gehört, herumgeschrien und gegen Türen geschlagen. Mindestens eine wurde dadurch beschädigt, wie die Polizei mitteilt.

Eine Streife wurde wegen der Ruhestörtung zu dem Haus in der Eckstraße gerufen. Die Versuche der Beamten, den Mann zu beruhigen, blieben erfolglos. Daher nahmen die Polizisten den Mann in Gewahrsam. Im Arrest- und Zellenbereich randalierte der 35-Jährige den Angaben zufolge weiter. Er versuchte die Feuer- und Brandmeldeanlage zu sabotieren und wollte sich selbst verletzen. Der Mann wurde in die Psychiatrie gebracht. (AZ)