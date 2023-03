Rangeleien bei der Geldausgabe am Neu-Ulmer Landratsamt

Viele Blaulichtfahrzeuge waren am Freitagmorgen unterwegs, um "tumultartige Zustände" vor einer Außenstelle des Landratsamts zu beschwichtigen.

Einen Großeinsatz hatte die Neu-Ulmer Polizei am Freitagmorgen. Um kurz vor 8 Uhr, so heißt es auf Nachfrage der Redaktion, seien Beamte in die Albrecht-Berblinger-Straße gerufen worden. Beim Auszahlungstag für geflüchtete Personen kam es nach Schilderung der Neu-Ulmer Polizei zu "tumultartigen Szenen".

Die Situation sei zuerst unübersichtlich gewesen, zwei Personen seien offenbar leicht verletzt worden. Doch der Polizei sei es schnell gelungen, die Situation zu beruhigen.

Was war los an der Außenstelle des Landratsamts in Neu-Ulm?

Was war da los? Wie das Neu-Ulmer Landratsamt auf Nachfrage mitteilt, versammelte sich eine Menschenmenge mit rund 40 Personen vor der Eingangstür der Außenstelle des Landratsamts in der Albrecht-Berblinger-Straße. Denn am Freitag war Auszahlungstag für geflüchtete Personen, die vom Landratsamt Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten.

Der Termin für die Auszahlungen war von 8 bis 12 Uhr angesetzt. Durch den Streik im Öffentlichen Nahverkehr kamen die Menschen offenbar sehr geballt mit den wenigen noch fahrenden Bussen. Hinzu kommt noch die Angst vor einer erneuten Panne. Denn der Auszahlungsautomat im vergangenen Monat habe kurz vor Beendigung der Auszahlungen kurzfristig versagt, sodass einige Personen ihre Leistungen nicht mehr am selben Tag erhalten konnten, wie das Landratsamt mitteilt.

Security-Kräfte überfordert, Polizei geholt

"Als die Außenstelle heute Morgen geöffnet hat, haben alle Personen auf einmal versucht, sich Zutritt zu verschaffen, wodurch es zu Rangeleien kam", sagt Pressesprecherin Kerstin Weidner. Die bereits im Vorfeld personell aufgestockten drei Security-Kräfte vor Ort hätten die Situation leider nicht beruhigen können, die Polizei wurde gerufen. "Die Beamten waren nach wenigen Minuten mit mehreren Streifenwagen vor Ort und beruhigten die Situation schnell, sodass die Auszahlungen dann ohne weitere Zwischenfälle vorgenommen werden konnten."