Rathaussturm in Neu-Ulm: Narren übernehmen das Regiment

Am Morgen schneite es noch, doch am Nachmittag kam in Neu-Ulm die Sonne raus. Gute Voraussetzungen also für das Narrenkomitee Ulm/Neu-Ulm, das am gumpigen Donnerstag zum Sturm auf das Neu-Ulmer Rathaus ansetzte – auch wenn dann noch der Regen kam. Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger wollte den Schlüssel nicht so mir nichts, dir nichts herausrücken. Unterstützung bekam sie dabei von ihrem Ulmer Amtskollegen Martin Ansbacher. Doch letztlich war die Gegenwehr vergeblich. Die als Panzerknacker verkleideten Stadtoberhäupter mussten sich der Übermacht der Närrinnen und Narren beugen.

Die Oberbürgermeister spielen mit in dem „Theater um den Schlüssel“ in Neu-Ulm

Etliche Faschingsfreunde verfolgten das närrische Treiben auf dem Rathausplatz gut gelaunt. Statt Spielen gab es diesmal ein Theaterstück, dargeboten als Erzählung, mit den OBs als Pantomimen. Begleitet wurde das „Theater um den Schlüssel“ von Aufführungen und Musikeinlagen etlicher Zünfte und Hästräger, die das Publikum zum Schunkeln und Klatschen brachten. (mru)