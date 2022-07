Ratiopharm Arena feiert 10-jähriges Bestehen mit Rea Garvey

Mit einem Jahr Verspätung feiert die Ratiopharm Arena ihren runden Geburtstag. Eröffnet wurde die Mehrzweckhalle im Dezember 2011. Einer der Jubiläumsacts wird Rea Garvey sein.

Am 9. Dezember 2011 öffnete die Ratiopharm Arena zum ersten Mal ihre Pforten. Elf Jahre später wird das 10-jährige Bestehen gefeiert. Arena-Geschäftsführer Richard King sagt dazu: "Wir haben als Arena eine ganz schwierige Zeit hinter uns, die wir gerne wieder vergessen wollen. Für uns ist jetzt also die richtige Zeit endlich wieder gemeinsam zu feiern und das nachzuholen, was in der Pandemiezeit zu kurz kam."

Anders als bei der Eröffnung wird es nicht einen Jubiläumsabend geben. Dafür bilden eine Reihe von verschiedene Veranstaltungen im November und Dezember das Jubiläumsprogramm. Da sollte für jede Zielgruppe etwas dabei sein, meint King.

Das ist geplant:

4. November: Deine Freunde

11. und 12. November: Ehrlich Brothers

13. November: Rainhard Fendrich

3. Dezember: Finale der deutschen Turnliga (DTL)

4. Dezember: Harlem Globetrotters

17. Dezember: Wilder Winter

29. Dezember: Stahlzeit

Der Haupt-Act des Programms kommt dann zum „Geburtstag“, am 9. Dezember. Rea Garvey soll dann die 4.500 Besucher begeistern. Tickets für Rea Garvey gibt es ab sofort unter ulmtickets.de. Wer sich bis zum 31. August ein Ticket für Rea Garvey sichert, erhält durch eine Early-Bird-Aktion 15 Prozent Rabatt auf den Ticketpreis. (AZ)

Lesen Sie dazu auch