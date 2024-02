Ratiopharm Arena startet Aktion gegen rechts

Die Ratiopharm Arene solidarisiert sich mit Helene Fischer und spendet zwei Euro pro verkauftem Ticket für die Tribute-Show mit Sängerin Victoria an das Aussteigerprogramm "Exit".

Ende letzter Woche hat Helene Fischer ein starkes Zeichen gesetzt, indem Sie sich in einem öffentlichen Statement für Toleranz und Vielfältigkeit aussprach: "Ich will in einem offenen, toleranten und vielfältigen Deutschland leben und wünsche mir eine bunte Zukunft für unsere Kinder. Wir müssen unsere Werte und unsere Demokratie jetzt verteidigen und dürfen das Feld nicht den Antidemokraten überlassen". Im Internet ruft eine solche Äußerung immer auch Hetzer auf den Plan.

Selbst unter den Anzeigen für die Helene Fischer-Tribute Show mit Sängerin Victoria fanden sich bald Hasskommentare von Meschen, die sich Fischers Statement nicht anschließen wollen, berichtet Richard King, Geschäftsführer der Ratiopharm Arena. Weiter teilt er mit, die Ratiopharm Arena könne sich aber zu 100 Prozent mit dem Statement von Helene Fischer identifizieren und möchte dies mit einer Aktion unterstreichen. Für jedes gekaufte Ticket spendet die Ratiopharm Arena zwei Euro an die Organisation Exit Deutschland, die Menschen dabei hilft aus dem Rechtsextremismus auszusteigen. King sagt: "Wir hoffen hier ein deutliches Zeichen setzen zu können und freuen uns über jeden Gast, der sich damit identifizieren kann."

Das Helene Fischer-Tribute Konzert mit Victoria findet am 15. März in der Ratiopharm Arena statt. (AZ)