Neu-Ulm

vor 16 Min.

Ratiopharm Arena wird zum Pub: Das ist bei "Made in Ireland" geboten

The O'Reillys & The Paddyhats, Happy Ol' McWeasel und Gav Carpenter treten in Neu-Ulm in der Arena auf.

Artikel anhören Shape

Nach mehreren Verschiebungen ist es am Samstag so weit: Das Motto "Made in Ireland" wird in der Ratioharm-Arena nicht nur musikalisch umgesetzt.

Zweimal wurde "Pub 'n' Concert" in den vergangenen Jahren wegen der Pandemie abgesagt. Jetzt steht dem erneuten Auftritt des Ulmer Pubs Kellys als Konzertveranstalter nichts mehr im Wege. Die Headlinder sind The O'Reillys & The Paddyhats. Die Wacken-Festival-erprobte Band aus Gevelsberg exportiert seit 2011 die leidenschaftliche Liebe zur irischen Musik in die Welt. Mit ihrem vierten Album "Dogs on the Leash" lassen die sieben Musiker mit deutschen Pässen aber irischen Herzen die Hunde keineswegs an der Leine: treibender Folk, harte Gitarren. "Made in Ireland" – was in Neu-Ulm in der Arena geboten wird Zudem spielt Happy Ol' McWeasel, eine slowenische Folk-Punk-Band, die 2007 gegründet wurde. Eine Band mit einer ungewöhnlichen Karriere: 2014 unterzeichneten die Slowenen einen Vertrag mit dem japanischen Label Uncle Owen. Der dritte Act bei "Made in Ireland" ist ein echter Ire. Gav Carpenter unterbricht seine Tour durch die Pubs seiner Heimatstadt Dublin, um aus der Neu-Ulmer Arena Pub-Atmosphäre herauszukitzeln. Guinness, Strongbow und Newcastle Brown Ale im Ausschank werden helfen. Einlass ist um 18.00 Uhr. Beginn 19.30 Uhr. Tickets gibt es hier. (AZ)

Themen folgen