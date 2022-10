Raubüberfall im Starkfeld: Angreifer schlägt Passant mit Fahrradsattel

Ein Täter schlägt einem Mann vor einem Gartencenter in Neu-Ulm mit einem Fahrradsattel auf den Kopf. Der andere entreißt dem Opfer sein Pedelec.

Auf dem Parkplatz eines Garten-Verbrauchermarkts in Neu-Ulm ist am Mittwochabend ein Raubüberfall auf einen Passanten verübt worden. Zwei Unbekannte trafen auf den Geschädigten und erweckten zunächst den Eindruck, dass sie ihm beim Passieren einer Schranke behilflich sein wollten. Laut Polizei griffen sie den Mann jedoch unvermittelt an.

Einer der Täter schlug dem Opfer einen Fahrradsattel auf den Kopf, der zuvor unweit des Tatorts von einem abgesperrten Fahrrad entwendet wurde. Der andere Unbekannte entriss daraufhin dem Angegriffenen sein Pedelec. Anschließend ergriffen die Räuber mit dem Diebesgut die Flucht.

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm bittet um Zeugenhinweise

Der Geschädigte wurde aufgrund leichter Verletzungen noch am Tatort einer medizinischen Erstversorgung unterzogen. Der Zeitwert des gestohlenen Zweirads wird auf 2000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Raubes und gefährlicher Körperverletzung. Zeugen, die sich am Mittwochabend im Zeitraum von 21.45 bis 22.15 Uhr im Starkfeld in Neu-Ulm aufgehalten und verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Um, Telefon 0731/80130, in Verbindung zu setzen. (AZ)