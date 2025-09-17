Rauch quillt aus dem Möbelhaus

Noch ist unklar, warum am Mittwochmittag Rauch aus der Lüftungsanlage eines Neu-Ulmer Möbelhauses kam. Gegen halb zwölf Uhr mittags wurde die leichte Rauchentwicklung bemerkt, daher wurde die Feuerwehr alarmiert. Rund 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um die Quelle des Qualms zu suchen. Das Geschäft wurde geräumt und über ein Dutzend Kunden und Mitarbeiter warteten vor dem Gebäude, bis die Feuerwehr ihre Arbeit getan hatte. Nach einer knappen Stunde konnte der Geschäftsbetrieb weiterlaufen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei kam es zu einem technischen Defekt im Dachbereich des Möbelhauses. Dadurch entstand Rauch, der von der Lüftungsanlage angesaugt und in das Gebäude geblasen wurde. Ein Schornsteinfegermeister unterstützte die Polizei und Feuerwehr bei der Ursachensuche. Angaben zur Ursache und zur Schadenhöhe konnte die Polizei bisher nicht machen. (heck)

Ronald Hinzpeter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89231 Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Möbelhaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis