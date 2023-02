Neu-Ulm

vor 52 Min.

Rauchgeruch in der Donauklinik löst am Sonntagmorgen Einsatz aus

Rauchgeruch hat zu einem Einsatz an der Donauklinik in Neu-Ulm geführt. Passiert ist zum Glück nichts.

Artikel anhören Shape

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilen am Sonntagmorgen zu einem Einsatz in die Donauklinik in Neu-Ulm. Doch sie geben schnell Entwarnung.

Rauchgeruch in der Notaufnahme der Donauklinik hat am Sonntag einen Einsatz ausgelöst. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei erhielten am frühen Morgen eine entsprechende Mitteilung. Fünf Fahrzeuge der Feuerwehr, zwei Rettungswagenbesatzungen und zwei Streifenwagen der Polizei Neu-Ulm eilten ans Neu-Ulmer Krankenhaus. Ursache war ein technischer Defekt an der Lüftungsanlage Vor Ort konnte glücklicherweise kein Brand festgestellt werden. Der Rauchgeruch stammte laut Polizei von einem technischen Fehler der Lüftungsanlage, weshalb die Klinik nicht evakuiert werden musste und die eingesetzten Kräfte nach kurzer Zeit wieder abrücken konnten. (AZ)

Themen folgen