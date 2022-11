Rauschgift gefunden: Polizei durchsucht Wohnung zweier Männer

Zwei Männer werden im Glacis-Park in Neu-Ulm mit Rauschgift erwischt. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung findet die Polizei noch mehr.

Nachdem zwei 25 und 31 Jahre alten Männer in Neu-Ulm mit Rauschgift erwischt wurden, hat die Polizei in deren Wohnungen weitere Drohen gefunden. Gegen beide wurde jeweils ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes nach dem Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes hätten die Männer in der Nacht von Donnerstag auf Freitag im Glacis-Park kontrolliert, heißt es im Polizeibericht. Weil sie Rauschgift mit sich führten, wurde die Polizei hinzugezogen. Die Staatsanwaltschaft ordnete daraufhin eine Wohnungsdurchsuchung an. Geringe Mengen an diversem Rauschgift sowie entsprechenden notwendigen Utensilien wurden gefunden und sichergestellt. (AZ)

Lesen Sie dazu auch