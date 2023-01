Realschüler aus Neu-Ulm gewinnen bundesweiten Videowettbewerb

Plus Mit ihren Videos zu verschiedenen Physikthemen holen Realschüler den Doppelsieg in einem bundesweiten Wettbewerb nach Neu-Ulm. Mit dem Geldpreis erfüllen sie sich ihre Wünsche.

Es ist ein bundesweites Event. Und trotzdem kommen von insgesamt fünf Gewinner-Teams gleich zwei aus Neu-Ulm – und dann auch noch von derselben Schule. Alexis Wehrwein, Sena Celik, Lars Haller, Marwan Hasab und Moritz Lang von der Christoph-Probst-Realschule waren beim Videowettbewerb von #MINTmagie und der Allianz für MINT-Bildung erfolgreich. Schülerinnen und Schüler wissen, was gemeint ist: MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Fächer also, die nicht unbedingt zu den beliebtesten unter Jugendlichen zählen.