Reanimation in Neu-Ulm: Beherzte Ersthelfer retten 57-Jährigem das Leben

An einer Ampel in Neu-Ulm verliert ein Mann das Bewusstsein. Passanten reagieren richtig und retten dem 57-Jährigen damit wohl das Leben.

Ersthelfer haben mit ihrem beherztem Eingreifen einem 57-Jährigen in Neu-Ulm wahrscheinlich das Leben gerettet. Sie reanimierten ihn, bis Rettungskräfte eintrafen.

Wie die Polizei mitteilt, war der 57-Jährige am Dienstagmorgen gegen 8.30 Uhr mit einem Roller die Wiblinger Straße in Richtung der Ringstraße unterwegs und hielt an der dortigen Ampel an. Aufgrund einer medizinischen Ursache verlor der Mann das Bewusstsein und kippte mit seinem Fahrzeug auf die Seite.

Ersthelfer reanimieren Mann in Neu-Ulm

Mehrere Ersthelfer hätten sofort den Ernst der Lage erkannt und reanimierten solange, bis der Rettungsdienst eintraf. Die Rettungskräfte brachten den Mann in ein umliegendes Krankenhaus zur weiteren Versorgung.

Nach Rücksprache mit dem Rettungsdienst sollen die Ersthelfer laut Polizei richtig gehandelt und dem Mann durch ihr sofortiges Einschreiten wahrscheinlich das Leben gerettet haben. Durch den Sturz auf die Seite wurde das Fahrzeug leicht beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 1000 Euro. (AZ)