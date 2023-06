Neu-Ulm

Reger Zulauf für neue Abi-Messe in der Ratiopharm-Arena

Plus Schnuppern, nachhaken, orientieren, beraten: Viele junge Menschen informieren sich über Zukunftsmöglichkeiten. Trotz Konkurrenz ist die Abi-Messe ein Erfolg.

Die Nacht davor steppte hier noch der Bär, am Morgen danach strömen Jugendliche mit dem Abi in der Tasche in die Ratiopharm-Arena zur Fachmesse Abi Zukunft. Größer könnte das Kontrastprogramm kaum sein: Schon Stunden nach dem Meisterschaftsfight der Ulmer Basketballer und anschließender Presshammer-Euphorie war der Alltag zurückgekehrt in die Halle. Nun standen ganz andere Fragen im Vordergrund: Welcher Beruf ist für mich der richtige? Was haben Arbeitgeber vor Ort zu bieten? Und, natürlich, an allen Ständen irgendwie präsent: der Fachkräftemangel.

Die Messe, organisiert vom Veranstalter JF Messekonzept aus Osnabrück, hat 36 Aussteller für die Veranstaltung gewinnen können, die erstmals in Neu-Ulm ihren Anker ausgeworfen hatte. Am Vormittag schon waren die meisten Stände dicht umlagert, redeten sich dort die für die Personalgewinnung Zuständigen ihre Münder fusselig.

