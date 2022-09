Reh geköpft: Die Neu-Ulmer Polizei ist Wilderern auf der Spur

Tatort Buchenwald: Ein totes Reh ohne Kopf und Hals sowie eine gestohlene Wildkamera beschäftigen die Behörden.

Am Freitagvormittag wurden der Polizeiinspektion Neu-Ulm von einem 28-Jährigen zwei Vorfälle im Buchwald mitgeteilt, die möglicherweise im Zusammenhang stehen könnten. Zunächst wurde bekannt, dass irgendwann am 17. oder 18. August eine im Wald aufgestellte Wildkamera des Herstellers Skypoint im Wert von 180 Euro entwendet wurde.

Totes Reh bei Reutti - Polizei sucht Zeugen

Durch eine namentlich nicht bekannte Spaziergängerin wurde der 28-Jährige zudem auf ein gewildertes Reh im Jagdbereich des Buchwalds aufmerksam gemacht. Der 28-Jährige konnte den Kadaver des Rehs auffinden und stellte dabei fest, dass der Träger, also der Hals, und das Haupt des Körpers fehlten. Zudem konnten am toten Reh mehrere Beschädigungen und Brüche im Bereich der Wirbel festgestellt werden. Die mögliche Tatzeit wurde hier in den Zeitraum 27. bis 30. August eingegrenzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)