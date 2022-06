Reifen schleifen am Radkasten: Polizei beschlagnahmt tiefergelegtes Auto

Ein Auto ist so stark tiefergelegt, dass die Vorderreifen am Radkasten schleifen. Das ist nicht der einzige Verstoß, den Neu-Ulmer Polizisten bemerken.

Am späten Montagabend haben Beamte der Polizeiinspektion Neu-Ulm einen 23-jährigen Autofahrer in der Otto-Hahn-Straße in Neu-Ulm kontrolliert – und den tiefergelegten BMW des Mannes sichergestellt.

An dem Fahrzeug waren nach Angaben der Polizei gelbe Nebelscheinwerfer verbaut und es war so stark tiefergelegt, dass die beiden vorderen Reifen bereits am Radkasten schliffen. Die Beamten stellten das Fahrzeug sicher. Es wird nun einer Kfz-Prüfstelle vorgeführt. Fahrer und Halter des Fahrzeuges müssen sich wegen der bußgeldbewährten Verstöße gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung verantworten. (AZ)