Reinhard Mohn unerwartet gestorben: Ein Nachruf auf Pfuhls Dorfmusikanten

Plus Ein Sturz im Ungarn-Urlaub setzt dem Leben des begeisterten Musikers aus Pfuhl ein jähes Ende. Unvergessen bleiben die schönen Stunden, die Reinhord Mohn vielen bereitete.

Wenn es vor einer Veranstaltung hieß, „d’r Mohne sch’pielt“, dann war gute Laune und flotte Musik garantiert. Doch jäh ist alles zu Ende: Unerwartet ist Reinhard Mohn aus Pfuhl während seines Ungarn-Urlaubs nach einem Sturz und zehntägigem Klinikaufenthalt an seinen schweren Kopfverletzungen gestorben. Zuvor spielte Mohn noch auf seiner Gitarre und sang gemeinsam mit Urlaubsfreunden.

Seine Stimme und die Gitarre waren es auch, die ihn in der Region Ulm/ Neu-Ulm sehr beliebt und bekannt gemacht haben. Der begeisterte Musiker arbeitete als Disponent bei der Firma KHD und spielte erstmals vor Jahren zusammen mit dem längst verstorbenen Friseurmeister Wolfgang Tylla auf. Er spielte außerdem bei den Blacky’s sowie den Memories und gründete dann die „Pfuhler Dorfmusikanten“.