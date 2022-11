Renitenter Ladendieb attackiert Verkäuferin in Drogeriemarkt

Der Dieb hatte es auf ein Damenparfum abgesehen. Bei seiner Flucht wurde er handgreiflich.

In einem Drogeriemarkt in der Neu-Ulmer Innenstadt kam es am Dienstagabend zu einem Zwischenfall. Nach Angaben der Polizei hatte eine aufmerksame Mitarbeiterin zunächst beobachtet, wie ein Ladendieb ein Damenparfum aus der Auslage nahm. Er steckte den Duft in seine Jackentasche. Zusammen mit einer weiteren Mitarbeiterin wurde der vermeintliche Ladendieb dann darauf angesprochen. Er solle das Parfum an der Kasse bezahlen.

Daraufhin ging der etwa 30 Jahre alte Mann in Richtung Ausgang. Die beiden Angestellten versuchten ihn daran zu hindern, das Geschäft zu verlassen. Unmittelbar vor dem Ausgang schubste der Dieb jedoch die Verkäuferin zur Seite und rannte anschließend mit seiner Beute davon. Die Frau wurde nach Angaben der Polizei nicht verletzt. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen. (AZ)