Renitenter Radler attackiert zwei Polizisten

Ein Mann will in Neu-Ulm partout auf der falschen Straßenseite fahren. Als eine Streife ihm das untersagen will, wird er gewalttätig.

Ein renitenter Radler hat am Freitagvormittag in Neu-Ulm zwei Polizeibeamte tätlich angegriffen. Der Auslöser: Einer Streifenbesatzung war der Mann aufgefallen, weil er in der Finninger Straße auf dem Geheweg entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Die Ordnungshüter sprachen ihn an und versuchten ihm klarzumachen, dass er auf die andere Seite wechseln müsse. Doch das ignorierte der Mann: Er wollte unter Protest auf dem einmal eingeschlagenen Weg weiterfahren. Die Polizisten versuchten, ihn daran zu hindern, da wurden sie unvermittelt attackiert und beleidigt. "Nur mit vereinten Kräften", wie es im Polizeibericht heißt, gelang es ihnen, den Angreifer zu überwältigen und vorläufig festzunehmen. Ein Ordnungshüter zog sich bei dem Angriff Prellungen zu. Den Radfahrer erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. (AZ)

