Rennrad im Wert von 3000 Euro aus Kellerabteil gestohlen

Ein Rennrad wurde aus einem Kellerabteil in Neu-Ulm gestohlen. Durchaus raffiniert scheint der Dieb vorgegangen zu sein.

Ein Rennrad im Wert von 3000 Euro ist in Neu-Ulm aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Neu-Ulmer Ludwig-Thoma-Straße entwendet worden. Die Tat soll sich laut Polizei im Zeitraum vom 1. bis 25. September ereignet haben.

Der 49-jährige Geschädigte habe das Rennrad in einem Kellerabteil abgestellt und es mit einem Vorhängeschloss versperrt. Aufbruchspuren seien keine vorhanden gewesen, so die Polizei. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass eine Holzlatte der Tür abgeschraubt worden sei, um so die Tür zu öffnen. Anschließend wurde die Holzlatte wieder ordnungsgemäß angeschraubt. (AZ)