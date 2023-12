Reparaturcafé startet in den früheren Räumen von Sport Sohn

Im Haus der Nachhaltigkeit in Neu-Ulm wurde eine Werkstatt eingerichtet. Dort repariert ein Team von Ehrenamtlichen zum Beispiel Waschmaschinen.

Im Haus der Nachhaltigkeit in der Augsburger Straße 23-25 in Neu-Ulm hat ein Reparaturcafé den Betrieb aufgenommen. Das Team repair4U („Repair for you“) hatte 2022 mit dem Konzept „Reparatur von Elektrogroßgeräten“ den Berblinger-Innovationspreis gewonnen. Nun wurde in den früheren Räumen von Sport Sohn eine Werkstatt eingerichtet, in der Waschmaschinen, Wäschetrockner und Geschirrspülmaschinen repariert werden.

So läuft der Betrieb im Reparaturcafé in Neu-Ulm ab

Immer dienstags zwischen 19 und 20.30 Uhr oder zu einem vereinbarten Termin können Maschinen vorbeigebracht werden. Dann versuchen die Mitglieder des Teams, die Maschinen zu reparieren. Falls vorhanden, kann eine Ersatzmaschine aus dem Fundus ausgeliehen werden. Das Reparaturcafé nimmt auch gebrauchte oder defekte Geräte an, sie werden repariert und weitergegeben statt verschrottet. Die Reparatur der Maschinen und Abgabe reparierter Geräte erfolgt auf Spendenbasis. Die ersten zehn Maschinen seien bereits repariert (einschließlich VDE-Prüfung durch einen Fachmann), teilte die Initiative mit.

Jedes Jahr würden in Deutschland 2,4 Millionen Elektrogroßgeräte verschrottet, das stelle ein Drittel des gesamten Elektroschrotts dar. "Weil dies vom Rohstoffabbau bis zur Entsorgung immense Umweltprobleme nach sich zieht, haben wir repair4U gegründet", schreibt das Team in einer Pressemitteilung. "Helfen Sie mit, unseren Planeten zu schützen, und geben Sie Ihrer Waschmaschine, Wäschetrockner oder Geschirrspülmaschine ein zweites Leben. Lassen Sie ihr Gerät gegen Spende reparieren."

Repair4U ist Teil des Vereins Haus der Nachhaltigkeit Ulm, Neu-Ulm und Region und ein von ehrenamtlich tätigen Menschen getragenes Projekt. Für die Ausweitung der Öffnungszeiten und ein mobiles Reparaturteam sucht das Team weitere personelle Unterstützung. Erreichbar sind die Initiatoren unter kreislaufwirtschaft@h-d-n.org. (AZ)