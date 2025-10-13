Restaurant Artemis in Offenhausen geschlossen: Betreiber ist „komplett verschwunden“

Es war einst ein beliebtes Restaurant. In den Anfängen wurde italienische Küche serviert, zuletzt war es griechisch geprägt. Seit geraumer Zeit aber ist das Artemis, wie das Lokal an der Augsburger Straße im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen inzwischen heißt, geschlossen. Ein entsprechender Aushang ist an der Eingangstür zu finden. In dem Bereich hängt auch noch eine Speisekarte, am Schaukasten an der Straße aber nicht mehr. Der bisherige Pächter ist nicht zu erreichen. Er scheint abgehauen zu sein. Langjährige Weggefährten berichten, er sei „komplett verschwunden“.

Erchan C. hatte zum Jahreswechsel von 2022 auf 2023 das Lokal übernommen. Unsere Redaktion sprach zuletzt ausführlicher mit ihm, als er im Januar 2023 überfallen wurde. Ein Mann stach dem Gastronomen, der vor der Übernahme lange Jahre in der Küche mitarbeitete, mit einem Messer in den Oberschenkel und erbeutete Tausende Euro. Es soll nicht der einzige Vorfall dieser Art gewesen sein, heißt es von jenen Weggefährten jetzt. So steht im Hof des Lokals derzeit noch ein Auto, dessen Heckscheibe zerstört ist. Im Auto soll noch ein Stein liegen, die Scheibe sei eingeworfen worden.

Dieses Auto steht noch im Hof vor dem Artemis-Restaurant in Offenhausen. Die Heckscheibe soll mit einem Stein eingeworfen sein.

Restaurant Artemis in Offenhausen hatte zuletzt keinen guten Ruf mehr

Auch in den Bewertungen im Internet wird zum Teil kein gutes Haar am bisherigen Betreiber gelassen und untermauern die Äußerungen von Bekannten: Demnach schaute Erchan C. offenbar zu oft zu tief ins Glas. „Er hat es nicht gepackt“, sagt ein Weggefährte, der anonym bleiben möchte. Vor etwa zwei Monaten sei Erchan C. abgehauen. Es heißt, er habe sich nach Griechenland abgesetzt. Laut dem Eigentümer der Immobilie soll er sechs Monate lang keine Miete gezahlt haben.

Wie es mit dem Lokal weitergeht, ist derzeit offen. Dass das Restaurant wieder wie zu seinen Anfängen laufen wird, wird in Gastro-Kreisen bezweifelt. Manche behaupten sogar, es sei „tot“. Unter anderem, weil die Küche in die Jahre gekommen sei. Zudem seien die acht Parkplätze sowie die 40 Plätze im Freien für ein Geschäft im Sommer zu wenig. Der Besitzer sagt, dass es wohl zwei Interessenten gebe. Er aber will warten, bis seine Tochter aus dem Ausland kommt, um sich darum zu kümmern.

An der Eingangstür zum Artemis-Restaurant in Offenhausen findet sich ein Aushang. Darauf steht: „Geschlossen! Danke für Ihr Verständnis!"