Rettungsdienst bei Einsatz angegriffen: Sanitäter wird leicht verletzt

Der Rettungsdienst wollte in Neu-Ulm einen volltrunkenen Mann ins Krankenhaus bringen. Der aber landete am Ende in einer Zelle bei der Polizei.

Ein Rettungsdienst wollte in der Nacht auf Montag einen volltrunkenen Mann in ein Krankenhaus bringen. Der aber soll sich dagegen so gewehrt haben, dass ein Sanitäter leicht verletzt wurde.

Wie die Polizei mitteilt, kam gegen 1.25 Uhr zu dem Rettungsdiensteinsatz in der Augsburger Straße in Neu-Ulm. Der Mann habe seiner Wohnung nicht mehr selbstständig aufstehen können und sollte zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verlegt werden. Auf der Fahrt dorthin habe der Mann den Rettungssanitäter angegriffen, indem er ihm eine blutige Wunde am Unterarm zufügte.

Weil der Mann sich in der Klinik nicht behandeln lassen wollte und er einen Alkoholwert von über drei Promille hatte, nahmen Polizeibeamte den Mann in Gewahrsam und leiteten gegen ihn ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Tätlicher Angriff ein. (AZ)