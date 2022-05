Stadt Neu-Ulm schafft Platz für neue Kita und Wohnhäuser in Reutti

Plus Im Neu-Ulmer Stadtteil Reutti sollen Brachflächen bebaut werden. In einem der Vorhaben arbeiten die Stadt und ein privater Investor zusammen.

Zu den drängendsten Problemen in Neu-Ulm gehören der wachsende Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen und fehlender Wohnraum. Beides bringt die Stadt nun gemeinsam mit einem privaten Investor im Stadtteil Reutti unter einen Hut. Dazu wird ein zentral gelegenes Grundstück bebaut, das derzeit noch brach liegt.