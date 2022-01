Neu-Ulm-Reutti

12:18 Uhr

Umstrittene Pläne in Reutti: Wie groß darf der Investor bauen?

Das ehemalige Hotel Meinl steht in exponierter Lage am Ortsrand von Reutti. Ein Investor will dort einen wesentlich größeren Neubau verwirklichen.

Plus Die Bürger haben eine klare Meinung zu dem Großprojekt auf dem ehemaligen Meinl-Areal. Für die Stadt ist eine Erweiterung aber nicht ausgeschlossen.

Von Michael Ruddigkeit

Was wird aus dem ehemaligen Hotel Meinl im Neu-Ulmer Stadtteil Reutti? Diese Frage treibt viele Bürgerinnen und Bürger um. Die Pläne des Investors lehnen sie ab. Von "Bauwahnsinn" und "Monsterbau" war in den vergangenen Wochen die Rede. Bei einer digitalen Bürger-Info gab die Stadt Neu-Ulm nun einen Überblick über den aktuellen Stand des Vorhabens. Was haben Anwohnerinnen und Anwohner gesagt und wie sieht die Stadtspitze die Pläne?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen