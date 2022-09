Wegen des Festumzugs in Reutti werden am Sonntag Straßen gesperrt

Im Neu-Ulmer Stadtteil Reutti feiert die Schützenkapelle ihr Jubiläum. Am Sonntagvormittag werden mehrere Straßen gesperrt.

Die Schützenkapelle Reutti veranstaltet zu ihrem 40-jährigen Bestehen einen Festumzug am Sonntag, 11. September, durch Reutti. Der Festumzug startet um 10.30 Uhr in der Marbacher Straße. Aufgrund des Umzuges werden die Marbacher Straße und der Ulmer Weg ab 10.15 Uhr und die Straßen Neu-Ulmer Straße, Auweg, An der Breite, Schlossstraße, Am Batzenberg, Schlossstraße, Holzschwanger Straße und Jedelhauser Straße ab circa 10.30 Uhr bis voraussichtlich 11.45 Uhr für den Fahrverkehr voll gesperrt. Das teilte die Stadt Neu-Ulm mit.

Die Stadt Neu-Ulm informiert über Umleitungen

Der Verkehr auf der Staatsstraße 2029 und der Verkehr aus Richtung Jedelhausen wird über Marbach beziehungsweise innerorts umgeleitet. Aufgrund der Baumaßnahme auf der Staatsstaße 2029 in Höhe Landgrabenbrücke zwischen Reutti und Neu-Ulm ist die direkte Zufahrt aus Finningen nach Reutti nicht möglich. Es ist der überörtlichen Umleitung zu folgen. (AZ)