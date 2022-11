Reuttier Straße gesperrt: Radfahrer wird von Unfallauto getroffen

Unfall mit ungewöhnlichem Hergang in Neu-Ulm: Nach einem Zusammenprall zweier Autos wird ein Radfahrer von einem Unfallwagen erfasst. Zwei Menschen werden verletzt.

An der Reuttier Straße in Neu-Ulm ist es am Montagvormittag zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall gekommen. Ein eigentlich unbeteiligter Radfahrer wurde von einem Unfallauto getroffen und dabei auch verletzt. Die Reuttier Straße war nach dem Unfall zeitweise gesperrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wollte gegen 10.15 Uhr wohl ein Kleintransporter von der Albrecht-Berblinger-Straße über die Reuttier Straße in die Heinkelstraße fahren. Dabei übersah er offenbar einen von rechts kommenden VW Golf. Der Transporter kollidierte mit dem linken Vorderrad des Golfs. Der Wagen kam daraufhin nach rechts ab und touchierte einen Radfahrer.

Der Radfahrer sowie die Fahrerin des Golfs wurden leicht verletzt. Die Autofahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Transporterfahrer blieb offenbar unverletzt.

Für die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme war die Reuttier Straße gesperrt. Es kam entsprechend zu Behinderungen. (thhe)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen zum Unfall haben.