Neu-Ulm

06:00 Uhr

"Richtig gutes Gefühl": Schülerin holt ersten Preis bei "Jugend musiziert"

Plus Am Euphonium ist Nora Linda Weizs schon ein Profi. Unserer Redaktion erzählt sie, wie sie zu ihrem Instrument kam und welches sie als Nächstes lernen möchte.

Von Dagmar Hub

Die Maximalpunktzahl von 25 beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert": Das ist eine riesige Leistung, und nur wenige Talente erreichen das pro Jahr. Aus Neu-Ulm nahm dieses Jahr die 13-jährige Nora Linda Weisz am Bundeswettbewerb teil und schaffte es mit ihrem Euphonium an die Spitze der jungen Blechbläser in Deutschland – und das, obwohl sie mit einer schweren Erkältung vor der Jury stand.

Der Husten habe sie vor dem Vorspiel sehr nervös gemacht, erzählt die Schülerin aus Neu-Ulm, die das Gymnasium St. Hildegard besucht. "Ich hatte Angst, dass ich deswegen viele Fehler mache." Doch sobald sie ihr Programm zu spielen begann, war der Hustenreiz vergessen. "Ich hatte dann auch ein richtig gutes Gefühl." Die Jury in Lübeck offenbar auch, denn Nora Linda bekam ausgesprochen positive Rückmeldungen von den Juroren.

