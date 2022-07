Riedmüller sieht schwere Zeiten für das ehemalige Golden Tulip in Neu-Ulm

Lokal Der Barfüßer-Gastronom wollte einst das Hotel am Neu-Ulmer Donauufer kaufen. Nun könnte es sein, dass der Immobilienbesitzer das Scheitern des Deals bedauert.

Auf der Homepage steht das "Parkhotel Neu-Ulm by Stays" noch als eines von fünf Herbergen der Düsseldorfer Anter-Group. Sogar samt Buchungsmaske. Wer ein beliebiges Datum eingibt, erhält die Info "ausgebucht". Das ist aber schlicht falsch, das Stays hat nie eröffnet. Und wird es unter diesem Namen wohl auch nie. Die Anter-Group sucht einen Pächter. Aus Sicht des Gastronomen und Hotelbetreibers ("Riku") Eberhard Riedmüller wird das ein schwieriges Unterfangen.