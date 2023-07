Riese und Ko: 40 Jahre auf der Freilicht-Bühne

Das Theater-Duo Claudia Riese und Heinz Koch betreibt seit mehr als 25 Jahren das Theater Neu-Ulm. Noch länger stehen die beiden gemeinsam auf den Sommerbühnen der Region.

40 Jahre machen Claudia Riese und Heinz Koch, die Betreiber des Theater Neu-Ulm, jetzt schon Open Air-Theater in Ulm und Neu-Ulm. Das heißt auch 40 Jahre Nervenkitzel: Hält das Wetter oder nicht? 40 Jahre Ausschau halten wie die Auguren im alten Rom: "Fliegen die Schwalben hoch oder fliegen sie tief." Unzählige Male die Bühne fertig aufgebaut – dann fings doch an zu regnen. Dem stehen allerdings auch zahllose erfolgreiche Aufführungen entgegen.

Was damals mit der Produktion "Die schönsten Liebesszenen der Weltliteratur" als "kultureller Notdienst", wie es das Theator-Duo formuliert, begann, weil ansonsten in der Region bezüglich Kunst und Kultur ein großes Sommerloch zu beklagen war, das muss nun im Jahr 2023 mit überbordendem Angebot konkurrieren. In diesen vier Jahrzehnten gab es viele Spielorte, angefangen vom "Grünen Hof" am Ulmer Donau-Ufer über den Innenhof des Neu-Ulmer Museums und den Brauereihof im Wiblinger Barockkloster bis hin zu Locations wie den Wirtsgarten bei der Tiroler Speckstube in Holzheim.

Riese und Koch haben ein vielfältiges Repertoire

Auch das Programm war so vielfältig wie die Spielorte. Waren es anfänglich Stücke wie "Der kleine Prinz", "Harold und Maude" oder "Biedermann und die Brandstifter", in denen "Riese & Ko" als Mitglieder eines Ulmer Zimmertheater-Ensembles mitwirkten, stiegen ihre Ambitionen in den Jahren nach Gründung ihrer eigenen Bühne noch weiter. In Wiblingen inszenierten sie ganz klassisch Goethes "Faust", weiter ging es mit "Mozarts Reise nach Prag. Bastian und Bastienne" und der Eigenproduktion "Kitsch. Ein Sommernachtstraum".

Auch nachdem sie den nach ihrer Ansicht bestens für Freilicht-Theater geeigneten Innenhof des Edwin-Scharff-Museums entdeckt hatten, wurde der etliche Jahre nacheinander eifrig bespielt, zum Beispiel mit der Komödie "Winterrose" oder auch mit der Eigenproduktion "Heurige & Spätlese" und einem "Loriot-Abend". Neuerdings hat das Neu-Ulmer Theatermacher-Duo das "Refugium im Finninger Ried" für seine Open Air-Aktivitäten entdeckt: Auf einen Aufruf bei Facebook hatte sich Bernhard Weimar (Blumen Weimar) gemeldet und sein wundervoll-idyllisches Areal offeriert.

Da genießt nun bereits den dritten Sommer ein begeistertes Publikum die einmalige Atmosphäre. Heuer auf dem Programm: "Die Busenfreundinnen" (nur noch einmal: Samstag, 22. Juli) und der Heinz-Erhardt-Abend "Hach, bin ich wieder ein Schelm" (noch drei Mal: Sonntag, 23. Juli; Freitag, 28. Juli; Samstag, 29. Juli). Alle Vorstellungen beginnen um 20 Uhr, Tickets unter 0731/55 34 12 oder über die Website theater-neu-ulm.de. (AZ)